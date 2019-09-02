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Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu

Beylikdüzü'ndeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Ağustos'ta Gürpınar Mahallesi'nde hareketlerinden şüphelendiği bir kişiye "dur" ihtarında bulundu. Polisten kaçmaya çalışan şüpheli Erdi A. (28) kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelinin üst aramasında 5 poşet içerisinde 2,25 gram metamfematin bulundu.

Zanlının, uyuşturucuyu Beylikdüzü'ndeki bir adresten aldığını söylemesi üzerine polis adrese operasyon düzenledi.

Burada yapılan aramada da 3,75 gram metamfetamin, 2 tabanca ile şarjörleri ve 4 fişek ele geçirildi.

Adresteki Güler İ. (45) ve Yakup İ. (56) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu #Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü #beylikdüzü
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