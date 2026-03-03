Beylikdüzü'nde basın mensubu cinayeti davasında mütalaa açıklandı

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Sonkan Gökmen, Asilcan Aras ve Atakan Gökmen ile taraf avukatları katıldı. Cinayete kurban giden maktulün babası müşteki Şenol Kurtuluş da duruşmada hazır bulundu.

SAVCIDAN ÜÇ SANIĞA MÜEBBET TALEBİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklardan Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, ayrıca "gece vakti hırsızlık" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi. Diğer sanık Atakan Gökmen'in ise "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, başka bir suçtan tutuklu bulunan sanık Taha Keskin'in ise "suçluyu kayırma" suçundan beraatini istedi.

Mütalaanın ardından söz hakkı verilen sanıklar, mahkemeden tahliye ve beraat talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Heyet, sanık avukatlarına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre olay, 14 Aralık 2024 tarihinde Beylikdüzü Yakuplu'daki bir restoranın otoparkında meydana geldi. Sanıklar Atakan Gökmen, Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras'ın restoranda bulunduğu sırada, Sonkan Gökmen otopark bariyerinin önünde aracıyla bekleyen Muharrem Can Kurtuluş'a laf attı. Ardından Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras maktule saldırdı. İddianamede, Asilcan Aras'ın maktulün cep telefonunu alarak sanık Gökmen'in aracına gittiği belirtildi.

Olayın devamında maktul Kurtuluş, tanık Erkan Alkış'ın telefonunu kullanarak kendi cep telefonunu aradı. Çağrıya yanıt veren sanık Atakan Gökmen, maktule küfürler ederek nerede olduğunu sordu. Maktulün yerini öğrenmesinin ardından Atakan Gökmen, Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras maktulün bulunduğu yere gitti. İddianamede, Atakan Gökmen'in burada maktule silahla 6-7 el ateş ettiği kaydedildi.

Cinayetin ardından sanıkların, diğer sanık Taha Keskin'i çağırarak durumu anlattıkları ve hep birlikte Esenyurt'taki bir eve gittikleri ifade edildi.

İddianamede, sanık Atakan Gökmen'in "kasten öldürme", "silahla birden fazla kişiyle nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından müebbet ile 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Sanıklar Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras'ın "kasten öldürme" ve "silahla birden fazla kişiyle nitelikli yağma" suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 10 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. Sanık Taha Keskin hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.