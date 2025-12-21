Beylikdüzü’nde bina çöktü: Çocuklar enkazdan son anda kaçtı!

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tehlikeli anlar yaşandı. Yıkımı süren bir binanın kısmen çökmesi çevrede paniğe neden oldu.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Gürpınar Mahallesi Yücel Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre site içerisinde bulunan 10 katlı bina, kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü şekilde yıkılmaya başlandı. Yıkım çalışmaları devam ettiği sırada bina beklenmedik şekilde kısmen çöktü.

Çökme anında yıkımı izleyen çocuklar ve çevrede bulunan vatandaşlar büyük korku yaşadı. Enkazın altında kalma tehlikesi geçiren kişiler, koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken, yaşananlar yıkım çalışmalarında alınan güvenlik önlemlerini bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.