İlaçlama, temizleme, bakım ve alt yapı hazırlıkları tamamlanan Beylikdüzü’nde Modern Kurban Satış ve Kesim Yerinde kurbanlık satışları başladı. Vatandaşlar, uzman kasaplar ve din görevlilerinin eşliğinde, randevu alarak kesimlerini de bu alanda yaptırabilecek.

Yakuplu Mahallesi Tır Parkı’nda kurulan alana çeşitli illerden gelen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar yerleştirilerek, Beylikdüzü İlçe Tarım Müdürlüğü ve Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nce muayeneleri yapıldıktan sonra evrakları kontrol edilerek alana alındı. Ayrıca ilçe halkının kurbanlıklarını güvenle ve sorunsuz alabilmesi için alan 24 saat sıkı denetim ve kontrol altında tutuluyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı veteriner hekimlerin de görev aldığı alanın ilaçlama, temizleme, bakım ve alt yapı gibi tüm gerekli işlemleri tamamlandı. Tüm bu işlemlerin yanı sıra, alanda günde 4 defa dezenfeksiyon uygulaması da yapılıyor.



24 BİN METREKARELİK SATIŞ VE KESİM ALANI



Toplam 24 bin metrekareden oluşan satış ve kesim alanı, 2 bin 500 büyükbaş ile 3 bin 500 küçükbaş hayvan kapasitesine sahip ve alanda her biri 84 metrekare olan 150 adet çadır hizmet verecek. Tam donanımlı olarak düzenlenen alanda vatandaşlar, hem kurbanlıklarını seçebilecek, hem de kesim yaptırabilecek. Günde 550 büyükbaş, bine yakın da küçükbaş hayvan kesiminin yapılabileceği alan içerisinde kasaplar ve din görevlileri de hizmet verecek. Tamamı asfalt olan tesis, çevre ilçelerden gelecek vatandaşların ulaşımı için de oldukça kolay bir lokasyona sahip. Ayrıca bölge esnafının ve kurbanlığını seçmeye gelen vatandaşların, hijyenik bir şekilde faydalanabileceği tuvalet, duş gibi imkânların yanı sıra, ikram ve dinlenme alanları da mevcut.



BAĞIŞINIZI GÜVENLE YAPABİLİRSİNİZ



Ayrıca, bereket dolu bir bayram yaşamak için sosyal sorumluluk bilinci oluşturması adına, Kurban Satış ve Kesim Alanı’na Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün standı başta olmak üzere Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu, Omurilik Felçlileri Derneği, Beylikdüzü El Ele Yaşam Derneği ve ilçe müftülüğünün bağış standları da yerini aldı. Standlara bağış yapmak isteyen vatandaşlar kurban etlerini ya da derilerini bu alanda güvenle bağışlayabilecek.