Beylikdüzü'nde yangın paniği! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde sabun ve deterjan gibi temizlik malzemelerinin üretiminin yapıldığı ve ham maddelerin muhafaza edildiği bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Beylikdüzü'nde yangın paniği! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yangın paniği yaşanıyor. Dereboyu Caddesi'ndeki Beysan Sanayi Sitesi'nde sabun ve deterjan gibi temizlik malzemelerinin üretiminin yapıldığı ve ham maddelerin muhafaza edildiği 4 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Beylikdüzü'nde yangın paniği! Ekiplerin müdahalesi sürüyor - Resim : 1

Bölgeye giden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangında mahsur kalan veya yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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