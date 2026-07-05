Beylikdüzü'ndeki evlat faciasında babanın ilk ifadesi! "Sıkıca tuttum, hareketsiz kaldı"

Psikolojik tedavi gördükleri öğrenilen baba ve oğul arasında sitenin içindeki dairede başlayan kriz, trajik bir sonla bitti. Olay sonrası kendi elleriyle polisi arayarak yardım isteyen baba H.D.'nin emniyetteki ilk ifadesinde söyledikleri ise acı tabloyu gözler önüne serdi.

SABAH 06.00'DA GELEN KRİZ

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesine bağlı Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi üzerinde bulunan lüks bir sitede meydana geldi.

Evde Aniden Başladı: 23 yaşındaki Bora Dere, henüz belirlenemeyen bir nedenle evde aniden sinir krizi geçirmeye başladı.

Sakinleştirme Çabası Arbedeye Döndü: Çığlıklar ve sesler üzerine odaya giren baba H.D., kontrolünü kaybeden oğlunu sakinleştirmek için hamle yaptı. Baba ile oğul arasında daire içinde kısa sürede şiddetli bir arbede yaşandı.

Yere Yığıldı: Boğuşma ve arbede sırasında nefessiz kaldığı veya fenalaştığı tahmin edilen Bora Dere, aniden hareketsiz kalarak yere yığıldı.

BABA KENDİ ELLERİYLE YARDIM İSTEDİ

Oğlunun yerde hareketsiz kaldığını ve tepki vermediğini fark eden baba H.D., büyük bir panikle hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak adrese acil sağlık ekibi talep etti. İhbar üzerine sitenin önüne çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Olay Yerinde Acı Haber: Sağlık ekiplerinin dairede yaptığı ilk tıbbi kontrolde, 23 yaşındaki genç Bora Dere'nin hayatını kaybettiği resmen belirlendi. Gencin cansız bedeni, ölüm nedeninin tam olarak netleşmesi (boğulma, kalp krizi vb.) amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

BABANIN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: "SIKICA TUTTUM"

Olay sonrası evde gözaltına alınan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürülen baba H.D.'nin polisteki ilk sorgusunda verdiği ifade adli dosyaya girdi. Yaşananları ağlayarak anlatan acılı baba ifadesinde:

"Oğlum birden kriz geçirdi, kendine ve çevreye zarar vermesini önlemek için onu sıkıca tuttum. Sadece sakinleştirmeye çalışıyordum, başka bir amacım yoktu. Bir süre sonra kollarımın arasında tamamen hareketsiz kaldığını fark ettim" dediği öğrenildi. Babanın emniyetteki sorgusu devam ederken, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek ilk otopsi raporu soruşturmanın seyrini değiştirecek.