Beylikdüzü'ndeki fabrika yangınına müdahale sürüyor! Yangında 36 saat geride kaldı

Beylikdüzü'nde bir fabrikada, 23 Kasım Cumartesi saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen yaklaşık 36 saattir devam ediyor. Yanan fabrikanın çökme riski nedeniyle müdahaleler dışarıdan ya da robotik araçlarla yapılabiliyor.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Beylikdüzü'ndeki fabrika yangınına müdahale sürüyor! Yangında 36 saat geride kaldı
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde'de bulunan, plastik ev gereçleri üretilen 6 katlı ve toplam 50 bin metrekarelik fabrikada, 23 Kasım Cumartesi saat 04.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi yaklaşık 36 saattir devam ediyor. Çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibinin takviye edildiği yangın nedeniyle fabrikanın bazı bölümlerinde kısmi çökmeler meydana geldi.

Beylikdüzü'ndeki fabrika yangınına müdahale sürüyor! Yangında 36 saat geride kaldı - Resim : 1

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının meydana geldiği fabrikanın çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Ambulans ve sağlık ekipleri alanda hazır bekletilirken yıkılma riski nedeniyle fabrikaya girilemediği için robotik araçlarla veya dışarından müdahaleyle alevler söndürülmeye çalışılıyor.

Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen fabrikaya çıkan yollar polis ekiplerince kapatıldı.

Sivil araçların buraya geçişlerine izin verilmiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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