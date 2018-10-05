Beyoğlu'nda bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 1 kişi dumandan etkilendi.

Çukur Mahallesi Karakurum Sokak'taki 4 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangından etkilenen ve itfaiye ekipleri tarafından içerden çıkarılan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.