Beyoğlu'nda 5'inci kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Olay, 12 Şubat Perşembe günü saat 22.30 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda meydana geldi. 21 yaşındaki Kübra Kölge, ailesiyle evde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple 5’inci kattaki dairelerinin penceresinden aşağı düştü. Düşme esnasında önce tenteye çarpan, ardından zemine çakılan Kölge ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı haldeki Kölge, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak genç kız, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Olay anında bölgede bulunan ve hayatını kaybeden gencin akrabası olan esnaf Ferhat Güllü, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Kübra Kölge dayımın kızıdır. Olay, saat 23.00 civarında gerçekleşti. Dükkanda oturduğumuz esnada bir ses duyduk. İlk önce yukarıdan taş falan düştüğünü zannettik. Kafamı çevirip baktığımda pencereden birisinin düştüğünü gördük. Biz hemen ambulansı aradık. Kübra evinin altındaki eczanede çalışıyordu. İntihar mı etti yoksa başımı dolanıp düştü onu kimse bilmiyor"

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden Kübra Kölge’nin cenazesi Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.