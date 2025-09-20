Beyoğlu’nda aracına binen yolcu tarafından vurulan taksici hayatını kaybetti! Meslektaşları eylem yaptı

Beyoğlu’nda müşteri gibi binen kişi tarafından gasp edilip vurulan taksici Ali Sancar hayatını kaybetti. Meslektaşları hastane önünde toplanarak eylem yaptı.

Beyoğlu’nda aracına binen yolcu tarafından vurulan taksici hayatını kaybetti! Meslektaşları eylem yaptı
Beyoğlu’nda yolcu olarak aldığı kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve gasp edilen taksi sürücüsü hayatını kaybetti. Taksiciler, hayatını kaybeden meslektaşları için eylem yaptı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TJZ 47 plakalı takside mesaiye yeni başlayan 53 yaşındaki Ali Sancar, yolcu olarak aldığı şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kafasından vurulan ve saldırı sonrası gasp edilen Sancar ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, ağır yaralanan Sancar, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sancar’ın hastanede hayatını kaybettiği, taksisinde nakit para bulunmadığı ve bütün paranın gasp edildiği öğrenildi. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ekipleri şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

TAKSİCİLERDEN EYLEM

Ali Sancar’ın hayatını kaybettiğini öğrenen meslektaşları hastane önünde toplandı. Konvoy halinde korna çalarak eylem yapan taksiciler, hastanenin önünde yeniden bir araya geldi.

Taksiciler adına konuşan Eyüp Berk, şu ifadeleri kullandı:

“Çok üzgünüz, bugün hiç tasvip etmediğimiz yıllardır da büyük mücadelesini verdiğimiz bir konu, yine bir meslektaşımızı kaybettik. Üzgünüz, kendisine rahmet ailesine başsağlığı geride kalanlara sabır diliyorum. Çok zor durumdayız, meslek gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı. Geçen gün bir kardeşimizi kaybettik. Bugün bize haber geldi 16 yaşında bir çocuk yine bir meslektaşımıza bıçakla arkadan saldırdı. Akşamüstü de Ali abimizin cansız bedeniyle karşılaştık. Bizler birer birer meslektaşlarımızı toprağa vermekten bıktık.

Bu son olsun dedikçe bu son olmuyor. Artık ailelerimiz bizlere baskı kurmaya başladılar. Bu ölüm haberleri çoğaldıkça bize ‘Bu mesleği bırak artık yapma’ diyorlar. Çocuklarımız evden çıktığımızda eve sağ salim varabilecek miyiz diye gözümüzün içine bakıyor. Eşimiz günde 10 sefer bizi arayıp durumumuzu soruyor, anne babamız bizi dualarla uğurlamaya başladılar. Gün geçtikçe korkmaya başladık çünkü arabaya aldığımız kişilerin neci olduğunu bilmiyoruz. Yolcu el ettiğinde ‘Alalım mı almayalım mı?’ diye düşünüyoruz. Arabaya binen insanın merhabasını günaydınını unuttuk. Aklımızda tek bir soru var: ‘Kapı açıldığı zaman acaba bu adam bana saldırır mı saldırmaz mı?’ diye düşünüyoruz.

Gerçekten çok üzgünüz. Bu akşam da buradayız, Ali abiye tekrar Allah rahmet eylesin. Tüm meslektaşlarımızın başı sağ olsun.”

