Beyoğlu'nda bina çatısı çöktü

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, bir binanın çatısından kopan beton parçaları park halindeki araçların üzerine düştü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Beyoğlu'nda bina çatısı çöktü
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Olay, saat 16.00 sularında Bülbül Mahallesi, Serdar Ömer Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri olarak kullanılan ancak olay sırasında kapalı olduğu öğrenilen 3 katlı binanın çatı katında bir çökme yaşandı. Beton parçaları park halindeki araçlara zarar verdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri çatıda tehlike oluşturabilecek parçaları temizledi.

Olay anına tanık olan Doğan Can, "Telefonla konuşuyordum, bir anda büyük bir patlama oldu. Deprem sandım. Dışarı çıktım, çatının bir kısmının arabaların üzerine düştüğünü gördüm. Bina bir anda çöktü. Arabalarda hasar var, ama kimse yaralanmadı. İnsanlar toplandı, itfaiye kısa sürede geldi. Binada kimse yoktu, en üst katta çalışan biri erken çıkıp gitmiş" diye konuştu.

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