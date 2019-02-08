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Beyoğlu'nda bitişik üç binanın çatısında yangın

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bitişik üç binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Beyoğlu'nda bitişik üç binanın çatısında yangın

Beyoğlu'nda bitişik üç binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kocatepe Mahallesi Duvarcı Adem Sokak'ta bir binanın çatı katında çıkan yangın, kısa sürede bitişikte iki binaya da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu, Şişli ve Fatih'ten gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başladı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #beyoğlu #Bina #çatı #yangın
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