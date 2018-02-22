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Beyoğlu'nda genç kadına saldırı

Beyoğlu'nda Fas uyruklu kadın, bir apartmanın içinde tartıştığı iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

Beyoğlu'nda genç kadına saldırı

Olay Kocatepe Mahallesi Feridiye Caddesi'ndeki bir apartmanda öğle saatlerinde meydana geldi. Fas uyruklu Azize Khaldi (22) apartman merdivenlerinde tartıştığı iki erkeğin saldırısına uğradı. Darp edilen ve burnundan bıçaklanan kadın kanlar içinde kalırken saldırganlardan biri koşarak kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis binanın en üst katında oturan ve saldırganlardan biri olduğu iddia edilen kişiyi gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de yaralı kadına ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada olayda kullanılan bıçağı delil torbasına koyarak götürdü. Polis olayın sebebini araştırırken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #beyoğlu #Fas #kadına şiddet
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