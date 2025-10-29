Beyoğlu’nda kız isteme gecesi faciaya döndü! 4’ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Beyoğlu’nda kız istemeye gelen ailenin sokakta patlattığı havai fişeklerden biri bir eve isabet etti. Çıkan yangında 4’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Beyoğlu’nda kız isteme gecesi faciaya döndü! 4’ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Çukur Mahallesi Mermer Sokak’ta, kız isteme sırasında patlatılan havai fişeğin bir eve isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Olay, saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız istemeye gelen erkek tarafı, sokakta yürürken yanlarındaki havai fişekleri patlattı. Havai fişeklerden biri bir binaya isabet etti ve kısa sürede yangın çıktı.

Yangında binada bulunan 4’ü çocuk 8 kişi alevlerin arasında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleyi yapan mahalle sakinlerinin yardımıyla itfaiye ekipleri, mahsur kalan 8 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Mahalle sakini Yakup Akbaba, yaşananları şöyle anlattı:

“Kız istemeye geldiler, havai fişek fırlattılar. Fişeklerden biri binaya geldi. Evin yandığını gördük, hemen koştuk. Yüzlerimizi bağlayıp üst kata çıktık, insanları kurtardık. Sonra itfaiye geldi, içeridekileri çıkardı.”

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

beyoğlu kız isteme yangın
