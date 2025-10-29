Beyoğlu’nda kız isteme gecesi faciaya döndü! 4’ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Çukur Mahallesi Mermer Sokak’ta, kız isteme sırasında patlatılan havai fişeğin bir eve isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Olay, saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız istemeye gelen erkek tarafı, sokakta yürürken yanlarındaki havai fişekleri patlattı. Havai fişeklerden biri bir binaya isabet etti ve kısa sürede yangın çıktı.

Yangında binada bulunan 4’ü çocuk 8 kişi alevlerin arasında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleyi yapan mahalle sakinlerinin yardımıyla itfaiye ekipleri, mahsur kalan 8 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Mahalle sakini Yakup Akbaba, yaşananları şöyle anlattı:

“Kız istemeye geldiler, havai fişek fırlattılar. Fişeklerden biri binaya geldi. Evin yandığını gördük, hemen koştuk. Yüzlerimizi bağlayıp üst kata çıktık, insanları kurtardık. Sonra itfaiye geldi, içeridekileri çıkardı.”

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.