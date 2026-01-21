Beyoğlu'nda korkutan yangın: 4 katlı iş yerinin çatısı alevlere teslim oldu

Beyoğlu’nda bir iş yerinin çatısında çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Beyoğlu’nda akşam saatlerinde bir iş yerinin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay, saat 23.30 sıralarında Fatih Sultan Minberi Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 katlı bir iş yerinin çatısından dumanlar yükselmeye başladı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangının çıktığı çift şeritli yol tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

beyoğlu
