Beyoğlu’nda korkutan yangın! Bir kıvılcım, 4 katlı binayı küle çevirdi

Olay, Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Çaylak Sokak’ta meydana geldi. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, şapkalı ve sırt çantalı bir kişi, yürürken önce sigarasını yaktı, ardından elindeki kibriti binanın önünde bulunan eski çekyat ve tahta parçalarının da bulunduğu çöplerin içine attı. Kısa sürede alev alan çöpler, binanın yan cephe izolasyonlarına sıçradı ve yangın hızla büyüyerek binanın çatısına kadar ulaştı.

Yangının hızla yayılmasıyla birlikte mahallede büyük panik yaşandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yoğun çaba sonucu alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü. Ancak yangın, binada büyük çaplı maddi hasara neden oldu.