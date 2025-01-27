Beyoğlu'nda korkutan yangın: Otelin -2. Katı alevler içinde

Beyoğlu Asmalımescit’te bir otelin -2. katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, çalışmalar sürüyor.