Beyoğlu'nda korkutan yangın: Otelin -2. Katı alevler içinde

Beyoğlu Asmalımescit’te bir otelin -2. katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, çalışmalar sürüyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Beyoğlu'nda korkutan yangın: Otelin -2. Katı alevler içinde
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Beyoğlu Asmalımescit’te bir otelin -2. katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, çalışmalar sürüyor.

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