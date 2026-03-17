Beyoğlu’nda yangın can aldı: Dumandan etkilenen bebek yaşamını yitirdi

Beyoğlu'nda iki katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında, dumandan etkilenen bir bebek yaşamını yitirdi. Yangın sırasında evden tahliye edilen diğer iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

Olay, Beyoğlu ilçesi Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Ufak Köprü Sokak'ta meydana geldi. İki katlı binanın giriş katında yer alan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ ÜÇ KİŞİYİ TAHLİYE ETTİ

Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında, dairenin içinde bulunan biri bebek toplam üç kişi ekipler tarafından binadan tahliye edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan sağlık kontrolünde, yoğun dumandan etkilenen bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Dumana maruz kalan diğer iki kişiye ise ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan bu kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.  Yangının tamamen söndürülmesi ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından bölgede güvenlik önlemi alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla yanan evde detaylı bir çalışma yürüttü.

İran Devrim Muhafızları'ndan "El-Zafra" hava üssü'ne operasyon
Karayollarında son durum: İşte çalışma olan ve trafiğe kapatılan yollar listesiKarayollarında son durum: İşte çalışma olan ve trafiğe kapatılan yollar listesiYurt
beyoğlu yangın
