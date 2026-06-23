Beyoğlu'nda yol verme kavgası: "Boksörüm, çeneni kırarım"

Beyoğlu'nda yol kenarında park halindeki aracında bekleyen sürücü ile motosikletli 2 kişi arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Beyoğlu'nda yol verme kavgası: "Boksörüm, çeneni kırarım"
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Olay, 21 Haziran'da saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Talimhane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sürücü aracını yol kenarına çekerek park etti. Bu sırada motosikletle gelen 2 kişi, sürücünün yolu kapattığını öne sürerek duruma tepki gösterdi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

"BOKSÖRÜM, ÇENENİ KIRARIM, POLİS ÇAĞIRSANA SENİ ÇOK KÖTÜ YAPARIM"

Tartışma sırasında motosikletlilerden biri küfür ederek, "Boksörüm, çeneni kırarım, polis çağırsana seni çok kötü yaparım" sözleriyle sürücüyü tehdit etti. Çevrede bulunan kişilerin araya girmesine rağmen tehditlerini sürdüren motosikletli, sürücünün üzerine yürümeye çalıştı. Sürücüye yönelik bir diğer tehdit ise kameraya "Boksörüm bak, vallahi o çeneni kırarım, polis çağırsana, seni çok kötü yaparım" şeklinde yansıdı.

O ANLAR ARAÇ KAMERASINDA

Yaşanan tartışma anları araç kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde motosikletli kişinin sürücüye küfür ve tehditlerde bulunduğu, zaman zaman sürücünün üzerine yürüdüğü ve çevredekilerin tarafları ayırmaya çalıştığı anlar görülüyor. Görüntülerde çevredeki kişilerin tarafları sakinleştirmeye çalıştığı anlar da açıkça yer alıyor.

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