Beyoğlu'nda yürekleri ağıza getiren kaza: İSKİ'nin kapamadığı iddia edilen çukur işçinin bacağını kırdı

Olay, İstanbul Beyoğlu'na bağlı Karaköy semtinde, sabah saat 08.00 sıralarında yaşandı.

Edinilen iddialara göre, kazaya zemin hazırlayan süreç 5 gün önce bölgede gerçekleştirilen bir İSKİ çalışmasıyla başladı. Çalışmanın tamamlanmasının ardından kazılan yolun tam olarak kapatılmaması, trafikte tehlike yarattı. Araçların ilerlemekte zorlandığı yolda, bir çöp kamyonunun geçiş yapması, aracın arkasında bulunan işçinin dengesini kaybetmesine yol açtı.

Kamyonun zıplaması neticesinde yere düşen talihsiz işçiyi gören mesai arkadaşları, yardımına koştu. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde, yere düşen işçinin bacağının kırıldığı tespit edildi.

Kaza mahallinde sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından yaralı işçi, ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayın görgü tanıklarından Nazife Coşkun, yaşanan anları şu sözlerle ifade etti: "Çöp kamyonu hızlı girdi. Arkadaki çocuk düştü. Çukurdan dolayı oldu. Ambulans geldi. Hastaneye götürdü" dedi.