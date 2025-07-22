Beyoğlu’nda zincirleme kaza! 9 araç birbirine girdi

Tarlabaşı Bulvarı’nda İETT otobüsleri, çöp kamyonu ve ticari araçların karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Beyoğlu’nda zincirleme kaza! 9 araç birbirine girdi
Yayınlanma:

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, Tarlabaşı Bulvarı üzerinde seyir halindeki 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu, 3 hafif ticari araç, 2 taksi ve 1 otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle zincirleme kazaya karıştı.

Kazada çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından trafikte yoğunluk yaşanırken, olay yerinde ekiplerin çalışması sürüyor. 

Memur ve emekli maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? SGK tarih açıklayacak mı?Memur ve emekli maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? SGK tarih açıklayacak mı?Ekonomi
Yeşil ve gri pasaport sahiplerine Avrupa’dan kötü haber: Giriş ücreti üç katına çıkabilirYeşil ve gri pasaport sahiplerine Avrupa’dan kötü haber: Giriş ücreti üç katına çıkabilirGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

istanbul beyoğlu
Günün Manşetleri
YÜZLERCE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ
KAÇAK DERNEK MERKEZİNE MÜDAHALE
5 günde 179 siber suç şüphelisi yakalandı
''ŞARA'YI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ''
''İSRAİL, PARÇALANMIŞ BİR SURİYE İSTİYOR''
5 TON SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
Gözaltındaki 17 kişi adliyeye sevk edildi
Gümrükte rekor kaçakçılık operasyonu!
2,5 milyar liralık vurgun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’de Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı
Çok Okunanlar
Cehennem sıcakları kapıda! Cehennem sıcakları kapıda!
Akaryakıt değil resmen altın Akaryakıt değil resmen altın
22 Temmuz altın fiyatları 22 Temmuz altın fiyatları
Perinçek'ten Bahçeli'nin açıklamasına yanıt geliyor Perinçek'ten Bahçeli'nin açıklamasına yanıt geliyor
849 TL’ye yurt içi bilet kampanyası 849 TL’ye yurt içi bilet kampanyası