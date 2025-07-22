Beyoğlu’nda zincirleme kaza! 9 araç birbirine girdi

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, Tarlabaşı Bulvarı üzerinde seyir halindeki 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu, 3 hafif ticari araç, 2 taksi ve 1 otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle zincirleme kazaya karıştı.

Kazada çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından trafikte yoğunluk yaşanırken, olay yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.