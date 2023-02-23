Beypazarı Belediyesi'nden 26 tırlık yardım

Beypazarı Belediyesi, deprem üssü olan Kahramanmaraş'a yardım seferberliği başlattı. Beypazarı Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi önü ve Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi'nde 2 adet mobil mutfak kurdu. Belediye, bir günde 20 bin kişiye sıcak yemek ikram ediyor.

Malzemelerin yanı sıra, bölgede kurulan 2 adet mobil mutfak TIR'ından günlük 20 bin kişi yemek yedi. Belediye, sıcak yemeğin yanı sıra besleyici hazır gıda olarak da Kahramanmaraş'a Beypazarı Kurusu gönderdi.

Beypazarı Belediyesi ayrıca bin 51 depremzedeyi Beypazarı'nda misafir ediyor.



