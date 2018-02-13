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Beypazarı'nda cinayet

Beypazarı ilçesinde tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Beypazarı'nda cinayet

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

İlçedeki tarlalarda çalışan mevsimlik işçilerden Hakan Türk (23) ile aralarında husumet bulunan R.K. (26), İnözü Vadisi'nde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda R.K'nin tabancayla ateş ettiği Türk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Türk'ün cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. R.K. gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #cinayet #beypazarı
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