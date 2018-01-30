Beypazarı ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.



Oğuzhan Koçak (27) idaresindeki 06 BGC 02 plakalı otomobil, Dibecik Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki bir işletmenin duvarına çarptı.



Kazada, sürücü Koçak, araçtaki İlhan (53), Ali (39), Nesrin (36) ile Ezgisu Koçak (15) yaralandı.



Yaralılar Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.