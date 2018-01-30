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Beypazarı'nda otomobil duvara çarptı: 5 yaralı

Beypazarı ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Beypazarı'nda otomobil duvara çarptı: 5 yaralı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Oğuzhan Koçak (27) idaresindeki 06 BGC 02 plakalı otomobil, Dibecik Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki bir işletmenin duvarına çarptı.

Kazada, sürücü Koçak, araçtaki İlhan (53), Ali (39), Nesrin (36) ile Ezgisu Koçak (15) yaralandı.

Yaralılar Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Oğuzhan Koçak #kaza #beypazarı
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