Sultanbeyli’de iki çocuk tarafından sıkılan biber gazından etkilenen 2 öğretmen ile 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Sultanbeyli’de iki çocuk tarafından sıkılan biber gazından etkilenen 2 öğretmen ile 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, iki çocuk, boş arazide buldukları kutu içerisindeki biber gazını, okuldan çıkan öğretmen ve öğrencilerin üzerine sıktı.



Gazdan etkilenen 2 öğretmen ile 4 öğrenci ambulanslarla, Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 6 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Polis ekipleri, olayın ardından güvenlik kamera görüntülerini inceledi.



İncelemeler sonucu kimliği tespit edilen K.K. (15) gözaltına alınırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülüyor.