İstanbul Sultanbeyli’de iki çocuk tarafından sıkılan biber gazından etkilenen 2 öğretmen ile 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, iki çocuk, boş arazide buldukları kutu içerisindeki biber gazını, okuldan çıkan öğretmen ve öğrencilerin üzerine sıktı.
Gazdan etkilenen 2 öğretmen ile 4 öğrenci ambulanslarla, Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 6 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olayın ardından güvenlik kamera görüntülerini inceledi.
İncelemeler sonucu kimliği tespit edilen K.K. (15) gözaltına alınırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülüyor.
Sultanbeyli’de iki çocuk tarafından sıkılan biber gazından etkilenen 2 öğretmen ile 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Sultanbeyli’de iki çocuk tarafından sıkılan biber gazından etkilenen 2 öğretmen ile 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
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