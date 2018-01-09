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Biber gazından etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Sultanbeyli’de iki çocuk tarafından sıkılan biber gazından etkilenen 2 öğretmen ile 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Biber gazından etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Sultanbeyli’de iki çocuk tarafından sıkılan biber gazından etkilenen 2 öğretmen ile 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, iki çocuk, boş arazide buldukları kutu içerisindeki biber gazını, okuldan çıkan öğretmen ve öğrencilerin üzerine sıktı.

Gazdan etkilenen 2 öğretmen ile 4 öğrenci ambulanslarla, Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 6 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

İncelemeler sonucu kimliği tespit edilen K.K. (15) gözaltına alınırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #zehirlenme #sultanbeyli
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