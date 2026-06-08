Bıçaklar ve satırlar havada uçuştu! Mahalle savaş alanına döndü

Büyüyen kavgayı önlemek için araya giren H.C. ve E.T., K.E.Ç. tarafından bıçaklandı. Yaralanan H.C. ve E.T., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.