Bıçaklar ve satırlar havada uçuştu! Mahalle savaş alanına döndü
Yalova'da husumetli olduğu kasaplarla tartışan ve kavgayı ayırmak isteyen iki kişiyi bıçaklayan şahıs ortalığı birbirine kattı. Olayın ardından şüphelinin evine satır ve bıçak fırlatılırken, polis biber gazı kullanarak müdahale ettiği olayda dört kişiyi gözaltına aldı.
Süleymanbey Mahallesi Doğan Sokak'ta psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen 45 yaşındaki K.E.Ç., evinin karşısında faaliyet gösteren ve daha önceden husumetli olduğu kasap işletmecileriyle tartışmaya başladı.
Büyüyen kavgayı önlemek için araya giren H.C. ve E.T., K.E.Ç. tarafından bıçaklandı. Yaralanan H.C. ve E.T., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
HAVADA SATIR VE BIÇAKLAR UÇUŞTU
Bıçaklama olayının ardından birinci katta bulunan evine geçen K.E.Ç., karşı taraftaki kasap işletmecisi ve çalışanlarıyla sözlü tartışmasını sürdürdü. Bu esnada karşı gruptan şüphelinin evine doğru bıçak ve satırlarla fiziki bir saldırı gerçekleşti. Sokaktan eve doğru fırlatılan bıçaklardan birinin binanın dış cephesine saplandığı tespit edildi.
Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kavgayı sonlandırmak ve binaya yönelik saldırıları durdurmak için harekete geçti. Ekipler, olayların merkezindeki K.E.Ç.'yi biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdi.
Yaşanan arbedenin ardından polis, K.E.Ç. ile birlikte olaya karışan müşteki şüpheliler O.Y., E.Ç. ve M.Ç.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.