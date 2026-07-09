Bıçaklı kavga can almıştı! Sanık kardeşlerin cezası belli oldu

Kayseri'de iki grup arasında çıkan ve Emirhan Ç'nin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavgaya ilişkin davada karar açıklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bıçaklı kavga can almıştı! Sanık kardeşlerin cezası belli oldu
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Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Metin Ü. ve kardeşi Muhammet Ali Ü. ile tutuksuz yargılanan babaları Abdulmuttalip Ü. katıldı. Hayatını kaybeden Emirhan Ç'nin ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

MÜŞTEKİ AVUKATLARI BABANIN TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ

Duruşma esnasında söz alan müşteki avukatları, baba Abdulmuttalip Ü'nün olay sırasında çocuklarına cesaret verdiğini, onları suça teşvik ettiğini ve delilleri topladığını ileri sürdü. Avukatlar, babanın kaçma ihtimalinin bulunduğunu savunarak mahkeme heyetinden Abdulmuttalip Ü'nün tutuklu yargılanmasını talep etti.

"KEŞKE BÖYLE ŞEYLER YAŞANMASAYDI"

Mahkeme heyeti tarafından son sözleri sorulan tutuklu sanık Metin Ü, maktulün yanına sadece konuşmak amacıyla gittiğini iddia etti. Olaydan dolayı pişman olduğunu dile getiren Metin Ü, "Keşke böyle şeyler yaşanmasaydı." diyerek Emirhan Ç'nin ailesinden özür diledi. Diğer tutuklu sanık Muhammet Ali Ü. ise olay anında maktulü durdurmaya çalıştığını öne sürerek hayatını kaybeden gencin ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Hakkındaki suçlamaları reddeden baba Abdulmuttalip Ü. de çocuklarını durdurmak için arkalarından gittiğini savunarak beraatini istedi.

YAŞ INDİRİMİ UYGULANDI

Yargılama sonunda kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Metin Ü. ve kardeşi Muhammet Ali Ü'yü "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Muhammet Ali Ü'nün olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğunu göz önünde bulunduran heyet, onun cezasını 15 yıl hapse düşürdü. Baba Abdulmuttalip Ü'nün ise beraatine karar verildi.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde 18 Ocak 2025 tarihinde iki grup arasında tartışma çıkmıştı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla ağır yaralanan Emirhan Ç, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından emniyet güçlerince gözaltına alınan iki kardeş, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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