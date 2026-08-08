Bıçaklı kavga cinayetle bitmişti! 5'i çocuk yaşta 8 kişi tutuklandı

Fatih'te 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı. 5'i 18 yaşından küçük olan şüpheliler, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bıçaklı kavga cinayetle bitmişti! 5'i çocuk yaşta 8 kişi tutuklandı
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Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak'ta çıkan, Suriye uyruklu Ali Anzo'nun (19) hayatını kaybettiği, Ali H'nin de (26) ağır yaralandığı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 8 zanlı savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, 5'i 18 yaşından küçük toplam 8 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Gözaltındaki 2 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak'ta 3 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan kavgada Suriye uyruklu Ali Anzo ile Ali H. bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Anzo kurtarılamamıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, olaya karıştıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Çalışma kapsamında 2 şüpheli daha yakalanmış, gözaltına alınanların sayısı 10'a yükselmişti. Şüphelilerden 18 yaşından küçük 5'i Çocuk Şube Müdürlüğünden, diğer 3'ü ise Asayiş Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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