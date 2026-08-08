Bıçaklı kavga cinayetle bitmişti! 5'i çocuk yaşta 8 kişi tutuklandı

Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak'ta çıkan, Suriye uyruklu Ali Anzo'nun (19) hayatını kaybettiği, Ali H'nin de (26) ağır yaralandığı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 8 zanlı savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, 5'i 18 yaşından küçük toplam 8 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Gözaltındaki 2 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak'ta 3 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan kavgada Suriye uyruklu Ali Anzo ile Ali H. bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Anzo kurtarılamamıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, olaya karıştıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Çalışma kapsamında 2 şüpheli daha yakalanmış, gözaltına alınanların sayısı 10'a yükselmişti. Şüphelilerden 18 yaşından küçük 5'i Çocuk Şube Müdürlüğünden, diğer 3'ü ise Asayiş Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edilmişti.