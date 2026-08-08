Bıçaklı kavga cinayetle bitmişti! 5'i çocuk yaşta 8 kişi tutuklandı
Fatih'te 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı. 5'i 18 yaşından küçük olan şüpheliler, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak'ta çıkan, Suriye uyruklu Ali Anzo'nun (19) hayatını kaybettiği, Ali H'nin de (26) ağır yaralandığı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 8 zanlı savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, 5'i 18 yaşından küçük toplam 8 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Gözaltındaki 2 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak'ta 3 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan kavgada Suriye uyruklu Ali Anzo ile Ali H. bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Anzo kurtarılamamıştı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, olaya karıştıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Çalışma kapsamında 2 şüpheli daha yakalanmış, gözaltına alınanların sayısı 10'a yükselmişti. Şüphelilerden 18 yaşından küçük 5'i Çocuk Şube Müdürlüğünden, diğer 3'ü ise Asayiş Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı