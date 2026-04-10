Bıçaklı kavga sonrası sırra kadem bastı! 8 aydır ortada yok

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Hüseyin Sezer, 8 ay önce karıştığı bir bıçaklı kavganın ardından ortadan kayboldu. Olay gününden bu yana cep telefonuna ulaşılamayan ve hiçbir iz bırakmayan adam için ailesi tarafından emniyet birimlerine kayıp başvurusu yapıldı. Kendi imkanlarıyla da arama çalışmalarını sürdüren aile, aradan geçen aylara rağmen bir sonuca ulaşamadı.

KAVGA HABERİNİN ARDINDAN İZİNİ KAYBETTİRDİ

Kayıp vakasının öncesinde yaşanan olay süreci polis ekipleri ve aile tarafından inceleniyor. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Sezer kaybolmadan kısa bir süre önce bıçaklı bir kavgaya karıştı ve bu durumun ardından ailesine telefonla bilgi verildi. Ancak yaşanan bu son gelişmenin ve telefon görüşmesinin ardından Sezer'den bir daha haber alınamadı. Telefonuna hiçbir şekilde ulaşılamayan Sezer'i bulmak için ailesi kendi çabalarıyla harekete geçti.

Aile üyeleri, aylar boyunca hastaneleri, Sezer'in arkadaş çevresini ve gidebileceği tüm muhtemel adresleri tek tek dolaşarak arama yaptı.

"YAŞIYOR MU BİLMİYORUZ"

Kardeşini bulmak için çalmadık kapı bırakmayan ağabey Ramiz Sezer, resmi makamlara yaptıkları başvurulardan henüz bir netice alamadıklarını belirtti. Belirsizlik nedeniyle zor günler geçirdiklerini ifade eden Ramiz Sezer, yaşadıkları çaresizliği şu sözlerle dile getirdi:"En son bir bıçaklı kavgaya girmişti, bize haber geldi. Ondan sonra bir anda ortadan kayboldu. Polise başvurduk ama hâlâ bir gelişme yok. Yaşıyor mu, nerede bilmiyoruz. Perişanız."