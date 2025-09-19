Bıçaklı saldırgan sınıfı bastı: Kayınbiraderini bulamayınca başka öğretmeni bıçakladı!

Olay, saat 08.30 sıralarında İpekyolu ilçesindeki Şehit Kemal Görgülü İlk ve Ortaokulu’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, boşanma aşamasında olan saldırgan, kayınbiraderi ve sınıf öğretmeni R.A.’yı hedef almak amacıyla okula geldi. Kayınbiraderinin öğleden sonra derse gireceğini bilmeyen saldırgan, sınıf kapısındaki isimlikte adını görünce onun derste olduğunu zannetti.

Elinde bıçakla sınıfa giren saldırgan, o sırada ders anlatmakta olan ve olayla hiçbir ilgisi bulunmayan Türkçe öğretmeni E.Ş.’yi karın boşluğundan bıçakladı.

OKULDA PANİK YAŞANDI

Yaşanan saldırının ardından okulda büyük panik çıktı. Öğrenciler ve öğretmenler korku dolu anlar yaşarken, okul yönetimi hızla harekete geçti. Okul müdürü ve diğer öğretmenler saldırgana müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Bu sırada öğretmenlerden R.Y. de elinden yaralandı.

Polis ekiplerine teslim edilen saldırgan gözaltına alındı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ise yaralı öğretmenlere ilk müdahaleyi yaptı.

Karın boşluğundan aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Türkçe öğretmeni E.Ş. ve elinden yaralanan öğretmen R.Y. hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam eden öğretmenlerden E.Ş.’nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.