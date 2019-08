Gaziantep'te doğumdan sonra hastane yatağında eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın, "Umut" ismini verdiği yeni doğan oğluyla buluştu.

Gaziantep'te doğumdan sonra hastane yatağında eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan anne Güldane Yırtıcı, doğum yaptığı ve tedavi gördüğü hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun yaşama umudu olduğunu belirterek, "Bu nedenle oğlumun ismini 'Umut' koyduk çünkü o benim umudum oldu. Eğer ablam araya girmeseydi ve ben yaşamasaydım çocuklarım annesiz kalacaktı." dedi.

Güldane Yırtıcı, olay günü yaşadıklarına ilişkin, "Doğumdan sonra babası olduğu için çağıralım, görsün, en azından o duyguyu tekrar yaşasın istedik. Saat 17.00-18.00 gibi kayınvalidemle geldiler, bebeği gördüler. Hiçbir şey olmamış gibi geri çıkıp gittiler." dedi.



Eşinin saat 23.00 sularında tekrar hastaneye geldiğini dile getiren Yırtıcı, şunları söyledi:

"O sırada odada ablam, annem ve ben, bir de bebeğim vardı. Biz yine bebeği görmeye geldiğini, özlediğini düşündük. Konuşmaya başladı, sonra evime dönmeyeceğimi söylediğim anda sinirlenip, 'Sen dönmelisin, gelinlikle geldin, kefenle çıkacaksın, seni ben öldüreceğim, eğer dönmezsen ölümün benim elimden olacak.' deyip bıçağı çekti. O sırada ablam araya girmeseydi şu an hayatta olmayacaktım. Bebeğimi de kucağıma alamayacaktım."

Anne Yırtıcı, bebeğinin umudu olduğunu ifade ederek, "Şu an yaşayabiliyorum, en azından bebeğim yanımda ama o insanı artık görmek istemiyorum." diyerek gözyaşı döktü.



"Gelecek korkusuyla yaşamak istemiyorum"

Zanlının en ağır cezayı almasını isteyen Yırtıcı, "Onun hayatımdan tamamen çıkmasını istiyorum. O gelecek korkusuyla yaşamak istemiyorum. Bir daha onu hiçbir zaman görmek istemiyorum. Hafif ceza almasını istemiyorum, en ağır cezayla yargılanmasını istiyorum. Hiçbir kadın ölmemeli, hiçbir çocuk annesiz kalmamalı." ifadelerini kullandı.

Yırtıcı, biri 7, diğeri 4 yaşında iki çocuğu daha olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Onlar annesiz kalacaktı ama çok şükür ki o an ablam vardı. O araya girip beni kurtardı. Yaralanmama rağmen çok şükür ki hayattayım. Bebeğim benim umudum oldu. Benim ve kardeşlerinin umudu oldu. Bundan sonraki hayatımda inşallah o insanı (eşi) görmem. İnşallah alabileceği en ağır cezayı alır. Ben artık korkuyla yaşamak istemiyorum. Eğer çıkarsa bana, aileme ve çocuklarıma her türlü şeyi yapabilir."

Bu arada, Gaziantep Baro Başkanı Bektaş Şarklı, avukatlar Günay Kaplan ve Derya Çiçek ile Güldane Yırtıcı'yı hastanede ziyaret etti.

Şarklı, annenin yanında olduklarını ve adli süreçte kendisine gerekli desteği vereceklerini söyledi.



Olay

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde önceki gün erkek bebek dünyaya getiren Güldane Yırtıcı (28), eşinin bıçaklı saldırısına uğramış ve yaralanarak tedavi altına alınmıştı.

Hastane görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edilen Ahmet Yırtıcı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanmıştı.