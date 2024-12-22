Bigadiç’te ahşap evde çıkan yangın can aldı

Olay, Kırsal Altınlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 86 yaşındaki Aykut Bozoğlu’na ait ahşap evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bigadiç İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yapılan incelemelerde, evde yalnız yaşayan yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.