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Bilecik'in sessiz köyü

Bilecik'in su altındaki "Sessiz köyü"nü ekranlarınıza getireceğiz. Yağışların da etkisiyle baraj sularının yükseldiği köyde drone ile çekilen görüntüler, belgeselleri aratmadı.

Bilecik'in sessiz köyü

Bu köy Bilecik'in "sessiz köyü". 2006 yılında baraj kurulmasının ardından büyük bölümü su altında kaldı Günyurdu Köyü'nün. Son yağışların da etkisiyle köyde su seviyesi yükseldi.

Osmanlı döneminin ilk yıllarında kurulan köy, 2005'te  baraj çalışmaları nedeniyle istimlak edildi. Bir sene sonra da 48 ev ve köyün camisi suya gömüldü.

Yıkık yapıların ve su altında kalmış binaların bulunduğu köyde az sayıda kişi yaşıyor. Çünkü bu köylüler doğup büyüdükleri yeri terk etmek istemiyor.

15 hanenin yaşadığı köy şimdilerde sesiz köy olarak anılıyor. 

Görüntüler kimi zaman neredeyse hiç kimsenin bulunmadığı "Sessiz köy"ün eski yerleşim alanından. 

Yağışların ardından köyün özellikle drone ile çekilen görüntüleri, belgesellik manzaralar sunuyor.


ulusal.com.tr

 

Etiketler; #Bilecik
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