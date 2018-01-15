banner965
Çavuşoğlu: ABD koalisyon adına karar alamaz
Çavuşoğlu: ABD koalisyon adına karar alamaz
Dolores O'Riordan hayatını kaybetti
Dolores O'Riordan hayatını kaybetti
Şahin Alpay'ın tahliye talebine ret
Şahin Alpay'ın tahliye talebine ret
Turan Özdemir hayatını kaybetti
Turan Özdemir hayatını kaybetti

Bilecik'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Onur Yıldırım yönetimindeki 11 DA 465 plakalı otomobil ile Gülay Sandal'ın kullandığı 64 KA 225 plakalı otomobil, Bilecik-Osmaneli karayolu Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi mevkisinde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Yıldırım ile aynı otomobilde bulunan Fatma Kılıç ve Adem Usta araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bilecik-Osmaneli karayolu, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.






 


Kaynak: AA
Etiketler; #kaza #Bilecik
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Adana'da trafik kazası
Sonraki Haber
2 VİP helikopter hazırladığı iddiası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.