Emniyet harekete geçti
Emniyet harekete geçti
Kolombiya'ya sert cevap
Kolombiya'ya sert cevap
Twitter hesabı hacklendi
Twitter hesabı hacklendi
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Bilecik'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Osmaneli ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Aslan yönetimindeki 78 AL 986 plakalı otomobil ile Mustafa Yanık (44) idaresindeki 11 AP 699 plakalı kamyonet, İznik-Sakarya kara yolu Beşevler Köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Sadık Aslan (69), Hanım Aslan, Haşim Aslan (48) ve Sadık Veysel Aslan (18) yaralandı.
Yaralılara ilk müdahaleyi o anda olay yerinden geçen Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Güliz Bilgiç Özyaşar yaptı.
Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, 112 Acil Servis ambulansları ile Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş ve Bilecik devlet hastanelerine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #otomobil #Bilecik
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.