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Bilecik'te tarihi yol kalıntıları bulundu

Bilecik'te tarihi yol kalıntıları bulundu. Osmaneli ilçesindeki 2 bin yıllık yol kalıntılarının Romalılar dönemine ait olduğu değerlendiriliyor.

Bilecik'te tarihi yol kalıntıları bulundu

Bu tarihi yol, Anadolu'daki iki önemli ana yoldan biri... Arkeolog, tarihçi ve eski çağ bilimcilerinden oluşan 6 kişilik ekibin çalışmalarında kalıntıları bulundu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaklaşık 2 bin yıllık yol kalıntılarına rastlandı. Tarihi yolun, Romalılar döneminden kaldığı değerlendiriliyor.

Günümüze belli bir bölümü ulaşan yolun bölgedeki orman içinde de izleri keşfedildi. Şimdi sıra bu yolların nasıl birleştiğini belirlemeye geldi. Yolun milattan sonra 69-79 yıllarına dayandığı bulgularla tespit edildi.

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk, çalışmaların amacını anlattı.

Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçenin 18 medeniyete ev sahipliği yaptığını aktardı. Sakarya Nehri üzerindeki tarihi köprülerin Roma döneminin izlerini taşıdığını söyledi.  

ulusal.com.tr

Etiketler; #Bilecik
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