Bilecik'te tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, kaza nedeniyle Bilecik-Bozüyük karayolu uzun süre trafiğe kapandı.

Bilecik'te tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, kaza nedeniyle Bilecik-Bozüyük karayolu uzun süre trafiğe kapandı.



Alınan bilgiye göre, Özgür Çamlıbel yönetimindeki 26 PA 372 plakalı lastik kaplama makine parçaları yüklü tır, Bozüyük-Bilecik karayolunun 18. kilometresi Şelale rampalarında şarampole devrildi. Kaza sonu parçalar, iki yöne dağıldı.



Kazada sürücü Çamlıbel ile yanında bulunan Tarık Sungur yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Öte yandan kaza nedeniyle uzun süre kapanan yol, makine parçalarının kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.