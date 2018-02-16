Erdoğan ve Tillerson görüşmesinin ayrıntıları
Erdoğan ve Tillerson görüşmesinin ayrıntıları
TSK'dan açıklama: 7 asker yaralı
TSK'dan açıklama: 7 asker yaralı
Yıldırım: Türkiye-Almanya ilişkilerinde hassasiyetimiz belli
Yıldırım: Türkiye-Almanya ilişkilerinde hassasiyetimiz belli
Ankara'daki patlamada flaş gelişme
Ankara'daki patlamada flaş gelişme

Bilecik'te tır devrildi: 2 yaralı

Bilecik'te tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, kaza nedeniyle Bilecik-Bozüyük karayolu uzun süre trafiğe kapandı.

Bilecik'te tır devrildi: 2 yaralı

Bilecik'te tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, kaza nedeniyle Bilecik-Bozüyük karayolu uzun süre trafiğe kapandı.

Alınan bilgiye göre, Özgür Çamlıbel yönetimindeki 26 PA 372 plakalı lastik kaplama makine parçaları yüklü tır, Bozüyük-Bilecik karayolunun 18. kilometresi Şelale rampalarında şarampole devrildi. Kaza sonu parçalar, iki yöne dağıldı.

Kazada sürücü Çamlıbel ile yanında bulunan Tarık Sungur yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle uzun süre kapanan yol, makine parçalarının kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Bilecikte tır devrildi: 2 yaralı #Bilecik
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.