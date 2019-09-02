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Bilecik'te traktörün altında kalan çiftçi Furkan Durgut öldü

Osmaneli ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.

Bilecik'te traktörün altında kalan çiftçi Furkan Durgut öldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Adliye köyündeki tarlasında çalıştıktan sonra evine gitmek üzere yola çıkan Furkan Durgut'un (19) kullandığı traktör, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Traktörün altında kalan Durgut, vatandaşlar tarafından çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırılan Durgut, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #traktör #kaza #Bilecik
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