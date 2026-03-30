Bilecik Yenipazar'da çocuk istismarı iddiası: 2 şüpheli tutuklandı

Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Katran köyünde iki çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla başlatılan adli soruşturma sonucunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında suça sürüklenen bir çocuk da nezarethaneye alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bilecik Yenipazar'da çocuk istismarı iddiası: 2 şüpheli tutuklandı
Bilecik’in Yenipazar ilçesinde çocuklara yönelik cinsel istismar iddiasıyla yürütülen adli soruşturma kapsamında iki kişi tutuklandı. Katran köyünde ikamet eden İ.Ç. ve G.Ç. çiftinin, çocukları D.Ç. ve E.Ç.'nin istismara uğradığını belirterek Bilecik İl Jandarma Komutanlığına başvurması üzerine adli süreç başlatıldı.

ŞÜPHELİLER VE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Gölpazarı Cumhuriyet Savcılığı tarafından koordine edilen soruşturma çerçevesinde, haklarında şikayet bulunan İ.Y. ve M.D. isimli iki şüpheli ile olayda suça sürüklenen çocuk sıfatıyla yer alan M.G. yakalanarak gözaltına alındı. Yetişkin şüpheliler İ.Y. ve M.D.'nin ifade işlemleri, baro tarafından görevlendirilen avukat nezaretinde alındı.

İfade ve gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler İ.Y. ve M.D., Yenipazar İlçe Emniyet Amirliği nezarethanesine konuldu. Suça sürüklenen çocuk M.G. ise jandarmadaki yasal işlemlerinin ardından Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı nezarethanesine sevk edildi.

MAHKEME İKİ ŞÜPHELİYİ TUTUKLADI

Kolluk kuvvetlerindeki işlemleri biten şüpheliler, adli makamlara teslim edilmek üzere Gölpazarı Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılan İ.Y. ve M.D., mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

