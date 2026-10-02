Bilecik'te dehşet anları: Kız arkadaşına sarılan şahsı caddenin ortasında bıçakladı!

Bilecik'te cadde ortasında yaşanan kıskançlık krizinde, kız arkadaşına sarılan şahsı bıçaklayan saldırgan asayiş ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Bilecik'te dehşet anları: Kız arkadaşına sarılan şahsı caddenin ortasında bıçakladı!
Yayınlanma:

Edinilen bilgilere göre olay, Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Ertuğrul Gazi Camii merdivenlerinde gerçekleşti. Cadde üzerinde bir çiğ köftecinin önünde M.G. isimli şahsın kız arkadaşına sarıldığını gören A.K. (28) öfkeyle hemen kız arkadaşının yanına gitti. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K., yanında bulunan bıçakla M.G.'yi kalça bölgesinden bıçakladı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI, ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay yerinden kaçan şüpheli A.K., asayiş ekiplerinin hızlı çalışması neticesinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Bıçaklı saldırıda yaralanan M.G., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Milyonların gözü Aralık ayında: Olası asgari ücret zam oranları ve tahmini rakamlarMilyonların gözü Aralık ayında: Olası asgari ücret zam oranları ve tahmini rakamlarEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bilecik dehşet
Günün Manşetleri
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük
Firari FETÖ şüphelisi saklandığı yerde yakalandı
"Beklenen Marmara depremi ne zaman?" sorusu tarih oldu
T.C. kimlik kartı kullanımında yeni dönem
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un torpil yazışma
Başkan Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı!
İstanbul dahil 13 ile şiddetli sağanak geliyor!
3 maden işçisinin daha cansız bedenine ulaşıldı
2 Süper Lig hakemi gözaltında
4 ilde internetten uyuşturucu satışına operasyon
Çok Okunanlar
1 Milyon 600 Bin TL Aylık Ne Kadar Kazandırır? İşte 26 Bankanın Kuruşu Kuruşuna Net Faizi 1 Milyon 600 Bin TL Aylık Ne Kadar Kazandırır? İşte 26 Bankanın Kuruşu Kuruşuna Net Faizi
Meteoroloji Saat Vererek 15 İli Uyardı: Gökyüzü Cumartesi Günü de Yarılacak! Meteoroloji Saat Vererek 15 İli Uyardı: Gökyüzü Cumartesi Günü de Yarılacak!
CANLI İZLE: Taşacak Bu Deniz 2. sezon CANLI İZLE: Taşacak Bu Deniz 2. sezon
Akaryakıtta ÖTV depremi: 2 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları Akaryakıtta ÖTV depremi: 2 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları
Kardeş cinayetinde kan donduran detay! Kardeş cinayetinde kan donduran detay!