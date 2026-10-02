Bilecik'te dehşet anları: Kız arkadaşına sarılan şahsı caddenin ortasında bıçakladı!
Bilecik'te cadde ortasında yaşanan kıskançlık krizinde, kız arkadaşına sarılan şahsı bıçaklayan saldırgan asayiş ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Ertuğrul Gazi Camii merdivenlerinde gerçekleşti. Cadde üzerinde bir çiğ köftecinin önünde M.G. isimli şahsın kız arkadaşına sarıldığını gören A.K. (28) öfkeyle hemen kız arkadaşının yanına gitti. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K., yanında bulunan bıçakla M.G.'yi kalça bölgesinden bıçakladı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI, ŞÜPHELİ YAKALANDI
Olay yerinden kaçan şüpheli A.K., asayiş ekiplerinin hızlı çalışması neticesinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Bıçaklı saldırıda yaralanan M.G., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı