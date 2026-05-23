Bilecik'te kadın cinayetini polis engelledi: Eşine bıçak çeken şahıs sınır dışı edildi

Olay, Bilecik merkezde yer alan Atatürk Bulvarı üzerindeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentte ikamet eden ve boşanma aşamasında olan Afganistan uyruklu K.A. ile N.S., park alanında karşılaştı. İkili arasında başlayan konuşma kısa süre sonra tartışmaya dönüştü.

BIÇAĞI SAVURAMADAN YAKALANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine K.A., cebinden çıkardığı bıçağı eşine doğru hamle yapmak için eline aldı. Bu esnada bölgede devriye görevinde bulunan asayiş ekipleri duruma hızla müdahale etti. Polislerin zamanında araya girmesiyle K.A., elindeki bıçağı savurmaya fırsat bulamadan etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Müdahale sırasında yere düşen suç aleti, ekipler tarafından eldiven kullanılarak yerden alındı ve incelenmek üzere polis aracına konuldu.

Sokak ortasında yaşanan gerginliği endişeyle takip eden çevredeki vatandaşlar, olası bir kadın cinayetini engelleyen asayiş ekiplerine hızlı müdahalelerinden dolayı teşekkür etti.

İKİSİ DE ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekiplerinin müdahalesiyle son bulan olayın ardından, gözaltına alınan K.A. ve eşi N.S. ile ilgili resmi prosedürler işletildi. Yapılan işlemlerin sonucunda her iki şahsın da Afganistan'a sınır dışı edildiği bildirildi.