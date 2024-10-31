Bilecik'te zincirleme kaza! 1 kişi yaralandı

Bilecik'te zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te zincirleme kaza! 1 kişi yaralandı
Bilecik'te zincirleme kaza! 1 kişi yaralandı
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Bilecik’te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden üniversite istikametine seyir halindeki 26 ABJ 511 plakalı motosiklet sürücüsü Eymen K,. Tepebaşı Kavşağı geçince aynı istikamette seyreden Ergün T. idaresindeki 11 ABK 632 plakalı kamyonete çarpı. Kontrolden çıkan motosiklet ardından park halindeki 11 ER 846 plakalı kamyonet ve 34 TR 3655 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü Eymen K. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bilecik
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