Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif! Muş'ta dünyada sadece tek bir dağda yetişen yeni bitki türü bulundu

"Fritillaria damlana" adıyla literatüre kazandırılan ve halk arasında Muş Ters Lalesi olarak anılan tür, uluslararası saygın dergilerde yayımlanarak bilim dünyasına duyuruldu.

3 YILLIK ARAŞTIRMA VE LİTERATÜRE GEÇİŞ SÜRECİ

Yeni türün keşif ve tescil aşamaları şu şekilde gerçekleşti:

Arazi Takibi: İlk kez 2024 yılında Kurtik Dağı’nda fark edilen bitki; 2025 ve 2026 yıllarındaki vejetasyon (gelişme) dönemlerinde de titizlikle takip edildi.

Bilimsel İncelemeler: Uzmanlar tarafından yapılan moleküler ve palinolojik (polen bilimi) analizler sonucunda, bitkinin daha önce bilim dünyasında tanımlanmamış yepyeni bir tür olduğu kesinleşti.

Uluslararası Yayın: Prof. Dr. Murat Kürşat, Mehmet Emin Güneş, Birol Başer, Gülden Koçak ve Yakup Yapar imzalı çalışma, uluslararası hakemli Phytotaxa dergisinin 17 Eylül 2026 tarihli sayısında yayımlandı. Bu keşifle birlikte Türkiye'deki Fritillaria (ters lale) türlerinin sayısı 63'e yükseldi.

DÜNYADA SADECE MUŞ'TA YETİŞİYOR: ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Endemik Yapı: Yaklaşık 2 bin 550 metre ve üzerindeki yüksek rakımlı dağ zirvelerinde yetişen bitki, küresel ölçekte yalnızca Muş topraklarında bulunuyor.

Morfolojik Yapısı: Mat yaprakları, mor renkli çiçekleri, dar çan şeklindeki (kampanulat) formu ve üç parçalı uzun stilusu ile cinsi içerisindeki diğer türlerden net bir şekilde ayrılıyor.

İsmin Hikayesi: Yeni türe verilen "Fritillaria damlana" bilimsel adı, Prof. Dr. Murat Kürşat’ın eşi Damla Kürşat’a ithafen verildi.

UZMANLARDAN KORUMA ÇAĞRISI: RİSK UNSURLARI NELER?

Bölgenin bitki çeşitliliği açısından adeta bir "doğal laboratuvar" niteliğinde olduğunu belirten Prof. Dr. Murat Kürşat, Kurtik Dağı'nın zirvelerinde yaşayan bu nadide türün bazı tehditlerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti:

Bölgede yapılan yoğun hayvan otlatmasının bitki üzerinde baskı oluşturduğu,

Alan çevresinde yürütülen rüzgar enerjisi (RES) çalışmalarının genişlemesinin bitkinin doğal yaşam alanını riske atabileceği ifade edilerek, ivedilikle özel bir koruma planının hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.