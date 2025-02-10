Bilim insanları uyardı: Türkiye’nin derinliklerinde çatlak büyüyor

Bilim insanları, Türkiye’nin derinliklerinde büyüyen bir çatlak tespit etti. Almanya’nın Göttingen Üniversitesi’nin desteklediği uluslararası araştırma ekibi, Zagros Dağları’nın uyguladığı baskının Dünya yüzeyini nasıl etkilediğini inceledi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Bilim insanları uyardı: Türkiye’nin derinliklerinde çatlak büyüyor - Resim: 1

Araştırma kapsamında, çatlağın Türkiye’nin güneydoğusundan İran’ın kuzeybatısına doğru uzandığı ve tektonik süreçler nedeniyle oluştuğu belirlendi.

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Bilim insanları uyardı: Türkiye’nin derinliklerinde çatlak büyüyor - Resim: 2

Araştırmacılar, Arap levhası ile Avrasya levhasını ayıran antik Neotethys Okyanusu’nun kalıntılarının hâlâ Arap levhasına bağlı olduğunu keşfetti. Ancak Türkiye’de bu okyanus levhasının kopmuş olduğu ortaya çıktı.

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Bilim insanları uyardı: Türkiye’nin derinliklerinde çatlak büyüyor - Resim: 3

Çalışmanın sonuçları, yer kabuğundaki çöküntünün yalnızca dağların ağırlığından değil, daha karmaşık jeolojik süreçlerden kaynaklandığını gösterdi.

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Bilim insanları uyardı: Türkiye’nin derinliklerinde çatlak büyüyor - Resim: 4

Zagros Dağları’nın altında asılı duran ağır okyanus levhası, yerkabuğunu aşağı çekerek derin ve tortu dolu bir çöküntü oluşturuyor.

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Bilim insanları uyardı: Türkiye’nin derinliklerinde çatlak büyüyor - Resim: 5

Araştırmanın başyazarı Dr. Renas Koshnaw, Göttingen Üniversitesi’nin yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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Bilim insanları uyardı: Türkiye’nin derinliklerinde çatlak büyüyor - Resim: 6

"Bu levha, bölgeyi aşağı doğru çekerek daha fazla tortu birikimi için alan yaratıyor. Ancak Türkiye yönünde çöküntü daha sığ hale geliyor. Bu durum, okyanus levhasının bu bölgede yırtıldığını ve çekme gücünün azaldığını gösteriyor. 

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Bilim insanları uyardı: Türkiye’nin derinliklerinde çatlak büyüyor - Resim: 7

Çatlak, bir takvim yaprağının kopması gibi Türkiye’den Irak’a doğru genişliyor."

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Bilim insanları uyardı: Türkiye’nin derinliklerinde çatlak büyüyor - Resim: 8

Elde edilen bulgular, Dünya’nın derinliklerinde meydana gelen jeolojik süreçlerin yüzeyin evriminde ne kadar büyük bir rol oynadığını ortaya koyuyor.

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Bilim insanları uyardı: Türkiye’nin derinliklerinde çatlak büyüyor - Resim: 9

 Uzmanlar, bu tür jeolojik modellerin yalnızca Dünya’nın geçmişini anlamakla kalmayıp pratik uygulama alanlarında da kullanılabileceğini vurguluyor.

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Bilim insanları uyardı: Türkiye’nin derinliklerinde çatlak büyüyor - Resim: 10

Araştırma bulguları, “Solid Earth” adlı bilimsel dergide yayımlandı.

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