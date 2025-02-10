Bilim insanları uyardı: Türkiye’nin derinliklerinde çatlak büyüyor

"Bu levha, bölgeyi aşağı doğru çekerek daha fazla tortu birikimi için alan yaratıyor. Ancak Türkiye yönünde çöküntü daha sığ hale geliyor. Bu durum, okyanus levhasının bu bölgede yırtıldığını ve çekme gücünün azaldığını gösteriyor.



