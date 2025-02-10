Bilim insanları uyardı: Türkiye’nin derinliklerinde çatlak büyüyor
Bilim insanları, Türkiye’nin derinliklerinde büyüyen bir çatlak tespit etti. Almanya’nın Göttingen Üniversitesi’nin desteklediği uluslararası araştırma ekibi, Zagros Dağları’nın uyguladığı baskının Dünya yüzeyini nasıl etkilediğini inceledi.
Araştırma kapsamında, çatlağın Türkiye’nin güneydoğusundan İran’ın kuzeybatısına doğru uzandığı ve tektonik süreçler nedeniyle oluştuğu belirlendi.
Araştırmacılar, Arap levhası ile Avrasya levhasını ayıran antik Neotethys Okyanusu’nun kalıntılarının hâlâ Arap levhasına bağlı olduğunu keşfetti. Ancak Türkiye’de bu okyanus levhasının kopmuş olduğu ortaya çıktı.
Çalışmanın sonuçları, yer kabuğundaki çöküntünün yalnızca dağların ağırlığından değil, daha karmaşık jeolojik süreçlerden kaynaklandığını gösterdi.
Zagros Dağları’nın altında asılı duran ağır okyanus levhası, yerkabuğunu aşağı çekerek derin ve tortu dolu bir çöküntü oluşturuyor.
Araştırmanın başyazarı Dr. Renas Koshnaw, Göttingen Üniversitesi’nin yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu levha, bölgeyi aşağı doğru çekerek daha fazla tortu birikimi için alan yaratıyor. Ancak Türkiye yönünde çöküntü daha sığ hale geliyor. Bu durum, okyanus levhasının bu bölgede yırtıldığını ve çekme gücünün azaldığını gösteriyor.
Çatlak, bir takvim yaprağının kopması gibi Türkiye’den Irak’a doğru genişliyor."
Elde edilen bulgular, Dünya’nın derinliklerinde meydana gelen jeolojik süreçlerin yüzeyin evriminde ne kadar büyük bir rol oynadığını ortaya koyuyor.
Uzmanlar, bu tür jeolojik modellerin yalnızca Dünya’nın geçmişini anlamakla kalmayıp pratik uygulama alanlarında da kullanılabileceğini vurguluyor.
Araştırma bulguları, “Solid Earth” adlı bilimsel dergide yayımlandı.