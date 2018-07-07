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Bilinçsiz göz makyajına dikkat

Kadınların olmazsa olmazı göz makyajında, kullandığı ürünler geçici görme kaybından tutun bir çok hastalığa neden olabiliyor. Peki göz makyajı yaparken nelelere dikkat edilmeli? Göz Hastalıkları Uzmanı Doktor Ebru Toprak Ün, göz hastalıklarından korunma yollarını anlattı.

Bilinçsiz göz makyajına dikkat

Merdiven altından pazara, ucuzundan deneme ürününe kadar kullandığınız kozmetik ürünler geçici görme kaybına neden olabilir.

Bilinçsiz göz makyajı kirpik dökülmelerinden, göz enfeksiyonuna, göz kapağı düşüklüğünden, geçici görme kaybına yol açabiliyor.

Peki, kalem, rimel, gibi kozmetik ürünleri kullanırken nelere dikkat edilmeli? Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Ebru Toprak Ün, göz hastalıklarından korunma yollarını böyle sıraladı.

Ün, özellikle suya dayanıklı makyaj malzemlerinin göze daha fazla zarar verdiğini vurguladı.

Doktor Ebru Toprak Ün,"Rimelin testerını kesinlikle kullanılmasını tavsiye etmiyorum." dedi.

Tabi makyaj malzemesinin kalitesi de önemli.

ulusal.com.tr

Etiketler; #makyaj #göz makyajı
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