Bina dayanıklılık testi nasıl yapılır?

Bakanlığın internet sitesinde, başvurulabilecek belediyeler, meslek odaları, kamu kurumları, üniversiteler ile özel kuruluşlar ve firmalar yer alıyor.

Sadece betondan numune alınarak yapılan tarama işlemi sonrası risk tespit raporu kısa sürede çıkabiliyor.

Binanın farklı yerlerinden karotların alındığı, farklı işlemlerin yapıldığı ve numunelerin laboratuvarlarda incelendiği detaylı tarama için daha uzun süreye ihtiyaç var.

Riskli yapı tespitlerinin maliyetini kat malikleri ödüyor. Testi yaptırmak için bina sakinlerinden bir kişinin başvurması yeterli oluyor.