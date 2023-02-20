Bina sağlamlık testi nasıl yapılır? Başvuru nereye yapılır?
Vatandaşlar ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin ardından binaların ne kadar sağlam olduğunu merak ediyor. Binaların sağlamlığı hem devlet hem de özel kurumlardan öğrenebilmek mümkün. Peki, Bina sağlamlığı nasıl öğrenilir?
Vatandaşlar ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin ardından binaların ne kadar sağlam olduğunu merak ediyor. Binaların sağlamlığı hem devlet hem de özel kurumlardan öğrenebilmek mümkün. Peki, Bina sağlamlığı nasıl öğrenilir? Belediye bina deprem testi başvurusu nereden yapılır?
Merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar oturdukları binaların sağlamlığı konusunda endişe duymaya başladı. Oturdukları binaların depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında bina sağlamlığı nasıl öğrenileceğini araştırıyor. Peki, bina sağlamlığı nasıl öğrenilir? Evin depreme dayanıklı olup olmadığını nasıl anlarız?
Yaşadığınız binanın depreme dayanıklılığını test ettirmek için önünüzde iki yol var. Bunlardan ilki belediyeler gibi devlet kurumları ikincisi ise özel şirketler.
DEPREM RİSK ANALİZİ İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?
Yaşadığınız binanın depreme dayanıklılığını test ettirmek için önünüzde iki yol var: Belediye, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kaymakamlık gibi resmi kurumlara başvurmak veya özel bir şirketle anlaşmak.
DEPREM RİSK ANALİZİ NASIL YAPILIYOR?
Uzmanlar, tipik bir risk analizi sürecini şöyle özetliyor: "Önce ön belirtilerine bakılır, iyi bir mühendis ve mimar bu ön gözlemde olası sorunları tespit edilebilir. Gerekirse karot alma yoluna gidebilir."
Deprem risk analizi süreci şöyle işlemektedir: Firmayla yaptığınız anlaşma veya binanın geçmişine dair bilinenlere dayanarak, bazı durumlarda ekiplerin binayı ayrıntılı bir biçimde incelemesi ve karot almadan röntgen yöntemini kullanması yeterli olabiliyor. Binanın zemini, temeli, kirişleri, duvarları, kolonları ve statik özellikleri üzerinde ayrıntılı inceleme yapılıyor.