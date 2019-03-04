Bingöl'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

Bingöl'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Bingöl'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi

Bingöl (Merkez) : Erdal Arıkan

Ilıcalar beldesi: Mehmet Akif Günerigök

Sancak beldesi: Nusret Koçin

Adaklı: Zeki Işık

Genç: Mehmet Zeki Dirik

Karlıova: Veysi Bingöl

Kiğı: Hikmet Özüağ

Solhan: Abdulhakim Yıldız

Arakonak beldesi: Mustafa Döner

Yayladere: Nurettin Barış

Yedisu: Hüseyin Gülçiçek



Cumhuriyet Halk Partisi

Bingöl: Vahdettin Uzunyayla

Adaklı: Şahin İşin

Genç: Serhat Nazlı

Kiğı: Yılmaz Gündüz

Solhan: Ertan Turğut

Yayladere: Sabri Akyürek

Yedisu: Veysel Yaygan



Milliyetçi Hareket Partisi

Bingöl: Mehmet Ziya Buyankara

Ilıcalar beldesi: Eşref Varol

Sancak beldesi: Erdem Evran

Adaklı: Erdal Almalı

Genç: Mehmet Tartar

Karlıova: Muammer Alan

Kiğı: Nazif Hassoylu

Solhan: İbrahim Sönmez

Arakonak beldesi: Emrah Tezel

Yayladere: Mehmet Duransel

Yedisu: Ömer İsen



Halkların Demokratik Partisi

Bingöl: Hişyar Özsoy

Sancak beldesi: Ahmet Balaman

Adaklı: Selim Güvenç

Genç: Sadullah Örkün

Karlıova: Özkan Bingöl

Kiğı: Hüsnü Alkan

Solhan: Mehmet Sıdık Çeliker

Yayladere: Yusuf Bedir

Yedisu: Mustafa Adıbeli



Saadet Partisi

Bingöl: Musa Ahmet Kaya

Ilıcalar beldesi: Abdullah Açık

Sancak beldesi: Yılmaz Gülek

Adaklı: Sacit Almalı

Genç: Abdullah Pınar

Karlıova: Ali İmran Taşçı

Kiğı: Recep Tayyip Sağızlı

Solhan: Mehmet Emin Düşen

Arakonak beldesi: Mahmut Karagöz

Yayladere: Mahmut Aktaş

Yedisu: Resul Güdek



Bağımsız Türkiye Partisi

Bingöl merkez: Bayram Kavak

Adaklı: Bahar Selçik

Genç: Ayşe Şadinoğlu

Karlıova: Abdullah Oğuzhan

Kiğı: Leyla Ay

Solhan: Fethi Gezen

Yayladere:Abdulkadir Oğuzhan

Yedisu: Fatma Betül Kıvrık



Türkiye Komünist Partisi

Bingöl merkez: Mesut Bayram



Demokratik Sol Parti

Bingöl merkez: Ahmet Özdil

Solhan: Abdulkerim Özdemir



Büyük Birlik Partisi

Bingöl merkez: Şeref Varolgüneş

Adaklı: Mehmet Şirin Telli



Bağımsız adaylar

Genç: Hasan Özce

Genç: Muzafer Artar

Solhan: Hasan Kaya