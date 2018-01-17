Solhan ilçesinde takibe alınan kamyonda 304 kilo 301 gram eroin ele geçirildi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde takibe alınan kamyonda 304 kilo 301 gram eroin ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, yüklü miktarda uyuşturucu sevki yapılacağı bilgisi üzerine operasyon başlatıldı.



Van'dan geldiği belirlenen ve Solhan ilçesinde takibe alınan kamyon, merkeze bağlı Ağaçeli köyü yakınlarında durduruldu.



Yüksüz olduğu tespit edilen kamyonda narkotik köpeği "Kiraz" eşliğinde yapılan aramada branda ile tente demirleri arasındaki gizli bölmede 590 paket içerisinde 304 kilo 301 gram eroin bulundu.



Gözaltına alınan sürücü N.C'nin işlemleri sürüyor.

