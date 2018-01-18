Bingöl'de düzenlenen törenle 2 şehit yakını ile 2 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı törenle takdim edildi

Bingöl Valisi Ali Mantı, Cumhurbaşkanlığınca verilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı düzenlenen törenle 2 şehit yakını ile 2 gaziye takdim etti.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, şehit ailelerine ve kahraman gazilere "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" Vali Mantı tarafından Şehit Polis Recep Tümen'in babası Faik Tümen ile Şehit Astsubay Muhammed Koşan'ın babası Abdullah Koşan'a ve 15 Temmuz gazileri Onur Asutay, Mehmet Akif Özdemir, İbrahim Arifoğlu ve Serhat Bolat'a törenle verildi.



Bingöl Valiliğinde düzenlenen törene, 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, İl Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Dirim, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emin Çakan, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

